Тюмень готовится к очередной экстремальной "Битве на Туре"

Фото из архива Extreme Team

Международные соревнования по сноуборду в дисциплине биг-эйр пройдет в Тюмени 26 февраля. В э том году на участие в ежегодном фестивале "Битва на Туре" заявились сноубордисты из России, Бельгии, Швейцарии и Италии. Призовой фонд соревнований составит 10 000 евро. Зрители смогут посмотреть прямую трансляцию на канале "Матч ТВ".

Привычный формат проведения соревнований по биг-эйру – горные массивы. На фестивале "Битва на Туре" в Тюмени соревнования традиционно пройдут в уникальном для России формате – на специально спроектированной и возведенной конструкции в центре города.

Иван Шмонин, президент Союза экстремальных видов спорта (Extreme Team), организатор фестиваля "Битва на Туре":

В 2017 году мы хотели создать проект, который покажет сноубординг с лучшей его стороны, вызовет интерес у подрастающего поколения и их родителей. Сделает экшн спорт более заметным и привлекательным для разных партнёров, продвинет российский сноубординг на международной арене. У проекта немалый путь позади, мы считаем это только начало.

За пять лет проведения фестиваль стал визитной карточкой региона, зарекомендовал себя в стране и неоднократно становился победителем федеральных премий и конкурсов.

Застройка локации на набережной уже началась: организаторы усиливают толщу льда реки, будет установлено больше ста тонн металлоконструкций и завезено около тысячи кубометров снега. В 2022 году организационные сложности на проект накладывают высокие требования FIS к трассе международного формата. Размер трамплина и длина пролета составят не менее 15 метров. Вместе со стартовыми воротами высота разгонной конструкции будет достигать 10 метров. Также увеличено количество световых приборов на трассе.

Проект реализуется Союзом экстремальных видов спорта (Extreme Team) при поддержке Международной федерации лыжных видов спорта – FIS, Министерства спорта РФ, Федерации сноуборда России, Правительства Тюменской области, Администрации города Тюмени, Департамента социального развития Тюменской области, а также Фонда президентских грантов, коммерческих партнеров и спонсоров.