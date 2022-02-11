Тюменский олимпиец Денис Спицов стал капитаном Росгвардии

Олимпийскому чемпиону старшему лейтенанту Александру Большунову и представляющему Тюменскую область серебряному призеру Олимпиады в Пекине старшему лейтенанту Денису Спицову присвоено звание "капитан". Приказ об этом подписал директор Федеральной службы войск нацгвардии генерал армии Виктор Золотов.
Как отметили в пресс-службе Росгвардии, очередное воинское звание "капитан" присвоено им досрочно, "принимая во внимание достигнутые высокие спортивные показатели, позволившие обеспечить России мировое лидерство в лыжном виде спорта".
Виктор Золотов поздравил Александра Большунова и Дениса Спицова с победой в упорной борьбе за олимпийские медали, подчеркнув, что, являясь лучшими на планете в своем виде спорта, они служат настоящим образцом для военнослужащих и сотрудников Росгвардии, которые болеют за них во всей стране.
Фото: АСН "Тюменская арена"
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