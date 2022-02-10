В Тюмени стартуют всероссийские соревнования по ледолазанию

С 10 по 13 февраля на базе Центра туризма и краеведения (Перекопская, 34) состоятся Первенство России по ледолазанию, Всероссийские юношеские соревнования и III этап кубка России по ледолазанию.
Борьбу за победу начнут самые юные ледолазы. Ежедневно спортсмены будут принимать участие в стартах на трудность и скорость в соответствии со своей возрастной категорией.
13 февраля с 9.30 до 17.30 будет организована трансляция финальных лазаний на Youtube-канале "Тюменское время".
Состязания пройдут на улице с соблюдением предписанных санитарных норм. Зрители на соревнования допускаются и могут наблюдать за происходящим из-за ограждений с условием сохранения социальной дистанции.
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