В Тюмени стартуют всероссийские соревнования по ледолазанию

С 10 по 13 февраля на базе Центра туризма и краеведения (Перекопская, 34) состоятся Первенство России по ледолазанию, Всероссийские юношеские соревнования и III этап кубка России по ледолазанию.

Борьбу за победу начнут самые юные ледолазы. Ежедневно спортсмены будут принимать участие в стартах на трудность и скорость в соответствии со своей возрастной категорией.

13 февраля с 9.30 до 17.30 будет организована трансляция финальных лазаний на Youtube-канале "Тюменское время".

Состязания пройдут на улице с соблюдением предписанных санитарных норм. Зрители на соревнования допускаются и могут наблюдать за происходящим из-за ограждений с условием сохранения социальной дистанции.