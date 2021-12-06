МФК "Тюмень" сыграет в "Финале четырёх" Лиги чемпионов УЕФА

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Мини-футбольный клуб "Тюмень" 5 декабря в рамках элитного раунда турнира одолела "Кайрат" из Казахстана со счетом 3:2 и вышла в "Финал четырёх" Лиги чемпионов. Это второй случай в истории тюменского МФК. Губернатор Александр Моор поздравил команду с заслуженной победой.

"Наши футболисты заслуженно вышли в Финал четырех Лиги чемпионов УЕФА! Выиграли не благодаря классу отдельных игроков, победила команда, победил характер. Помогла и поддержка болельщиков. Горжусь нашими спортсменами!", - поделился эмоциями губернатор в своих соцсетях.

Моор поблагодарил футболистов за праздник для тюменских болельщиков, а зрителей матча - за отличную поддержку спортсменов.

В "Финал четырех" кроме "Тюмени", вышли португальские "Спортинг" и "Бенфика", а также испанская "Барселона". Решающий раунд евротурнира пройдет весной будущего года, место и точное время его проведения УЕФА определит позднее.