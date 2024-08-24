В августе МФК "Тюмень" поборется за Суперкубок

24 и 25 августа МФК "Тюмень" поборется за Суперкубок России. Впервые турнир пройдет в формате "Финала четырех".

Сыграют победители Кубка лиги, регулярного чемпионата, Кубка России и чемпион страны. В связи с тем, что "Ухта" выиграла регулярный чемпионат, Кубок лиги и стала серебряным медалистом Суперлиги, то четвертую путевку получила "Тюмень", которая завоевала бронзовые награды, пояснили в пресс-службе Российского футбольного союза.

"Финал четырех" отлично зарекомендовал себя в футзале. Мы уверены, что переход на этот формат позволит повысить спортивную привлекательность и накал борьбы за трофей", - считает Ирина Посиренина, заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза РФС.

Игры пройдут на волейбольной арене "Динамо" в Москве. МФК "Тюмень" сыграет в первом полуфинале с "Норильским никелем", обладателем БЕТСИТИ Кубка России 2023/24. Матч начнется в субботу в 13 часов по московскому времени. В 16 часов на паркет выйдут чемпион сезона Суперлиги "Газпром-Югра" и "Ухта".

В воскресенье, 25 августа, в 12 часов стартует поединок за третье место, в 14.30 —финал, который определит обладателя трофея, сообщает Вслух.ру.