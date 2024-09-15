МФК "Тюмень" поборется за Кубок Суперлиги в Санкт-Петербурге

МФК "Тюмень" готовится вступить в борьбу Бетсити Кубка лиги по футзалу сезона 2024/25 годов. Турнир соберет все 12 команд Суперлиги и пройдет в три раунда: два отборочных и один финал.

Первый этап состоится в четырех городах: Санкт-Петербурге, Липецке, Новосибирске, Сыктывкаре.

"Тюмень" - в группе "А", матчи которой пройдут в северной столице. 18 сентября наша команда сыграет с питерским "Кристаллом", 19 сентября — с "Синарой" из Екатеринбурга.

Победители четырех групп напрямую выйдут в финальный этап. Команды, занявшие второе и третье места, получат еще один шанс и сыграют второй отборочный раунд с 28 сентября по 1 октября. Финал Восьми будет проведен в середине декабря.

В новом сезоне Бетсити Суперлиги футзальная "Тюмень" стартовала успешно. А в третьем туре, на этой неделе, клуб встречался с "Кристаллом".

Кроме того, капитан Артем Антошкин, вратарь Денис Субботин, опытные полевые игроки Камиль Герейханов и Андрей Батырев вошли в расширенный состав сборной России по футзалу на матчи с Чили. Поединки пройдут в ночь на 24 и 25 сентября, сообщает Вслух.ру.