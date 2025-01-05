МФК "Тюмень" сыграет с "Газпромом-Югрой" на выезде

8 и 9 января МФК "Тюмень" предстоят выездные матчи в рамках 14 тура Бетсити Суперлиги по футзалу. В Югорске наш клуб встретит местный МФК "Газпром-Югра".
Оба соперника – в числе лидеров турнирной таблицы. МФК "Тюмень" за 13 туров набрал 49 очков. Из 15 побед 14 достигнуты в основное время. Из 11 проигрышей пять – по серии пенальти.
В предыдущем туре "Тюмень" на домашнем паркете дважды обыграла "Кристалл" из Санкт-Петербурга, сделав подарок на Новый год своим болельщикам. Причем капитан Артем Антошкин забил три года в одной поединке.
"Хорошо, что выстояли и порадовали всех болельщиков, своих родных и близких. Нам очень приятно, когда нас поддерживают, нам очень важна эта поддержка", - говорит главный тренер Денис Абышев.
"Газпром-Югра" пока обгоняет "Тюмень" по очкам.
По данным Суперлиги, с 2022 года соперники провели 11 матчей в рамках чемпионата России и Кубка лиги. "Тюмень" только трижды отметила победу, - сообщает Вслух.ру.
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