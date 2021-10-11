Областные соревнования по летнему биатлону принесли россыпь наград воспитанникам спортшколы Луизы Носковой

Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой

В Заводоуковске завершился первый этап областных соревнований по летнему биатлону среди девушек и юношей 13-14 и 15-16 лет. Блестяще выступили воспитанники Областной спортивной школы олимпийского резерва Луизы Носковой, завоевав награды во всех дисциплинах, в которых принимали участие.

Соревнования проводились 9 и 10 октября на базе центра зимних видов спорта "Сосновый бор". Первыми на старт вышли юноши 2005-2006 г.р. Ребята выявляли лучшего в спринте на дистанции 4 км, и в первую шестерку вошли сразу четверо воспитанников ОСШОР Л.Н. Носковой. Серебряная медаль на счету Семена Немцова, бронзу выиграл Михаил Куприн. Иван Уросов и Илья Вязьмин заняли 4 и 5 место соответственно.

Ещё удачнее для юношей 2005-2006 г.р. сложилась гонка 6 км. На счету воспитанников спортшколы Луизы Носковой - вновь две медали: первое место занял Михаил Куприн, вторым стал Иван Уросов. Также в десятку вошли Семен Немцов (4 место), Илья Вязьмин (9 место) и Егор Вагин (10 место).

В гонке на дистанции 5 км среди девушек 2005-2006 г.р. спортсменки ОСШОР Л.Н. Носковой заняли в десятке сразу девять позиций! Золотую награду заслужила Валерия Полянская, второй стала Юлия Мясоедова, замкнула тройку лидеров Екатерина Захарова. Далее места с четвертое по восьмое заняли: Светлана Якуничева, Дарья Дубинина, Елизавета Тюрдеева, София Сорокина и Екатерина Белова. Эвелина Шушняева стала десятой.

Также девушкам предстоял спринт 3 км, и вновь воспитанницы спортшколы Луизы Носковой не дали повода усомниться в своём превосходстве. Лучшей стала Екатерина Захарова, серебро на счету Юлии Мясоедовой, третье место заняла Светлана Якуничева. Более того, остальные вошедшие в шестерку биатлонистки также являются воспитанницами ОСШОР Л.Н. Носковой: Валерия Полянская, Елизавета Тюрдеева и Дарья Дубинина.

В гонке на дистанции 4 км среди девушек 2007-2008 г.р. золото выиграла Юлия Пузина, также в десятку вошла другая биатлонистка ОСШОР Л.Н. Носковой, Яна Матова, ставшая четвертой. Кроме того, спортсменки этой возрастной категории соревновались в спринте на дистанции 2,4 км, и первое место вновь заняла Юлия Пузина.