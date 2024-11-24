Шопинг тюменцев вырастет на 25 процентов за 3 года

В ближайшие три года в Тюмени ожидается рост торгового оборота. Этот прогноз был учтен при планировании бюджета города, который будет принят на следующей неделе. Ожидается, что увеличение покупательской активности и развитие торговой инфраструктуры поспособствуют позитивной динамике в экономике региона.

За весь 2023 год каждый тюменец в среднем потратил в магазинах 435,9 тыс. рублей. По итогам всего 2024 года ожидается 505,9 тыс. рублей, то есть более 42,1 тыс. рублей в месяц.

Дальше – только больше: средний чек на жителя в 2025 году может увеличиться до 550,4 тыс. руб., в 2026-м – до 592,3 тыс. руб. В 2027 году он достигнет 630,5 тыс. руб., а это свыше 52,5 тыс. руб. в месяц.

В Тюменской области также ожидается рост торгового оборота. По итогам 2024 года он может достигнуть 677 млрд рублей – на 11,5% больше, чем годом ранее. В 2027 году, по сравнению с 2024-м, он увеличится на 15,4%-18,8%, то есть до 897 млрд - 923,4 млрд рублей, - сообщает Вслух.ру.