В Тюменской области требуются сотни инженеров

На начало месяца в Тюменской области открыто более 20,2 тысячи вакансий, что отражает активный спрос на рабочие кадры в регионе. В числе наиболее востребованных специалистов — инженеры, для которых предлагаются зарплаты до 94,5 тыс. рублей в месяц.
Так, регион готов принять:
379 инженеров (без уточнения специальности),
15 инженеров-конструкторов,
15 инженеров по охране труда,
12 инженеров-химиков,
11 инженеров-энергетиков,
10 инженеров-электроников.
Также востребованы более узкие специальности, включая инженеров-программистов (5 вакансий), инженеров-системных программистов (4 вакансии), инженеров-механиков и главных инженеров (по 4 вакансии).
Всего в списке Тюменского департамента труда и занятости числятся 192 профессии для служащих и 160 рабочих специальностей.
В помощь соискателям и работодателям интерактивный сайт департамента czn.admtyumen.ru. Горячая линия: 8-800-350-00-64, 8 (3452) 27-36-05. Кадровый центр "Работа России" в Тюмени: ул. Республики, 204 В, корп. 3, - сообщает Вслух.ру.
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