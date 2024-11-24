В Тюменской области требуются сотни инженеров

На начало месяца в Тюменской области открыто более 20,2 тысячи вакансий, что отражает активный спрос на рабочие кадры в регионе. В числе наиболее востребованных специалистов — инженеры, для которых предлагаются зарплаты до 94,5 тыс. рублей в месяц.

Так, регион готов принять:

379 инженеров (без уточнения специальности),

15 инженеров-конструкторов,

15 инженеров по охране труда,

12 инженеров-химиков,

11 инженеров-энергетиков,

10 инженеров-электроников.

Также востребованы более узкие специальности, включая инженеров-программистов (5 вакансий), инженеров-системных программистов (4 вакансии), инженеров-механиков и главных инженеров (по 4 вакансии).

Всего в списке Тюменского департамента труда и занятости числятся 192 профессии для служащих и 160 рабочих специальностей.

В помощь соискателям и работодателям интерактивный сайт департамента czn.admtyumen.ru. Горячая линия: 8-800-350-00-64, 8 (3452) 27-36-05. Кадровый центр "Работа России" в Тюмени: ул. Республики, 204 В, корп. 3, - сообщает Вслух.ру.