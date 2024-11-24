О целебных свойствах имбиря рассказали агрономы

20:34 23 ноября 2024
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Одно из известных полезных свойств имбиря - способность избавлять от тошноты. Как согревающее средство, в Китае готовили чай с имбирем для лечения простудных заболеваний, утверждают агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области.

Корень имбиря богат витаминами A, B, C, минералами, эфирными маслами и аминокислотами. Благодаря такому составу, имбирь помогает бороться с вирусами, оказывает отхаркивающее действие и способствует облегчению при кашле, насморке и больном горле. В период зимних простуд он помогает защищать организм от паразитов и повышает иммунитет.

Использование имбиря в пище способствует активной работе пищеварительной системы. Он улучшает аппетит и полезен при нарушениях жирового обмена. Кроме того, имбирь ускоряет обмен веществ, нормализует работу кишечника и облегчает расщепление и усвоение пищи.

Корень имбиря обладает широким спектром лечебных свойств, оказывает заживляющее и тонизирующее действие, действует как противовоспалительное, спазмолитическое, обезболивающее средство. Также имбирь используют в качестве успокоительного.
Хранить корень лучше всего в холодильнике. Чтобы имбирь не высох, необходимо его упаковать в пищевую пленку, чтобы исключить попадание воздуха, - сообщает Мегатюмень.

Теги: здоровье , советы
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