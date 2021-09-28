Лео Месси опубликовал в сторис фото игрока МФК Тюмень Абрамовича

Форвард ПСЖ Лионель Месси следил за четвертьфиналом чемпионата мира по мини-футболу между командами Аргентины и России.

Матч он смотрел в Париже по телевизору вместе со своей семьей, а после игры даже опубликовал в сторис поздравление в адрес своих земляков, которые обыграли россиян по пенальти.

Забавно, что в сторис легенды попал и выступающий за сборную России нападающий мини-футбольного клуба "Тюмень" Сергей Абрамович (номер 13).

Кстати, за сборную выступили сразу три игрока МФК "Тюмень": помимо Абрамовича, честь флага защищали Иван Милованов (один забитый мяч на турнире) и Артем Антошкин (три мяча).

Википедия: Лионель Месси - аргентинский футболист, нападающий клуба "Пари Сен-Жермен", капитан сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории чемпионата Испании, "Барселоны" и сборной Аргентины. Признаётся одним из лучших футболистов всех времён. Шестикратный обладатель "Золотого мяча" и "Золотой бутсы". Воспитанник академии "Барселоны", в составе первой команды которой начал выступать с 17 лет. Вместе с клубом выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов УЕФА, семь Кубков Испании, восемь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов.

Фото - инстаграм Лионеля Месси.