МФК "Тюмень" встретится с "Ухтой" в полуфинале плей-офф Суперлиги

31 мая МФК "Тюмень" проведет решающий матч. Тюменский клуб сыграет с "Ухтой". Это третий поединок в рамках полуфинала БЕТСИТИ Суперлиги.

Как выяснил "Вслух.ру", первые два прошли на выезде, в республике Коми. И в обоих матчах "Тюмень" уступила: сначала 4:6, потом — 3:6. При этом полуфинальная серия длится до трех побед одного из соперников, а на кону — выход в финал.

В случае победы "Тюмени" в СК "Центральный" пройдет еще один матч 1 июня. Если счет серии сравняется, то будет назначен пятый матч. Победитель серии поборется в финале за чемпионский титул. Проигравший клуб будет претендовать на бронзовые медали.

У второй пары соперников сейчас ведет "Газпром-Югра", этот клуб дважды обыграл столичный "КПРФ". И для московской команды сегодня тоже решающий матч.

Болельщики могут поддержать МФК "Тюмень" на трибунах, поединок 31 мая начнется в 13 часов. Билеты есть в продаже в кассах, - сообщает Вслух.ру.

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