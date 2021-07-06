В центре "Жемчужина Сибири" установили памятник Михаилу Либерману

Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Сегодня, 6 июля, в честь 84-й годовщины со дня рождения Михаила Либермана на базе Центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" состоялась церемония открытия памятника.

Инициатива сооружения памятника принадлежит Олимпийскому совету Тюменской области и ветеранам спорта нашего региона в честь 60-летия со дня зарождения биатлона в Тюмени, которое отмечалось 12 февраля этого года. Эта дата связана с выступлением в 1961 году на зональных соревнованиях первой региональной команды под руководством Михаила Исааковича Либермана.

В своем приветственном слове на церемонии открытия директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин отметил, что памятник Михаилу Либерману — это наглядный пример всеобщего уважения и общественного признания заслуг этого великого человека, который навсегда останется в истории тюменского спорта как родоначальник и идейный вдохновитель развития нашего регионального биатлона:

"Пользуясь случаем, хочу выразить огромную благодарность Региональной общественной организации "Олимпийский совет Тюменской области", ветеранам спорта и спортивному сообществу нашего региона, всем неравнодушным жителям Тюменской области — в нашем с вами общем стремлении увековечить память достойнейшей личности Михаила Исааковича Либермана. Благодаря его опыту, наставничеству, многолетнему труду в историю тюменского спорта вошли имена спортсменов мирового уровня — Луиза Носкова, Павел Вавилов, Галина Куклева, Ольга Мельник. Уверен, что со временем для многих спортсменов эта скульптура станет символом победы, талисманом удачи. Так уж устроен человек (и спортсмен не исключение), что перед серьезным испытанием нам свойственно во что-то верить, придумывать свои магические хитрости на удачу. Памятник Михаилу Либерману олицетворяет собой сложный путь спортсмена: для того, чтобы победить, нужно много трудиться, никогда не сдаваться, идти только перед! В этом, наверно, и заключается главный смысл памятников. Даже после ухода человека его напутствие, характер, воля остается с нами, вдохновляя на новые победы и подвиги!"

Автор скульптуры — почетный работник культуры Тюменской области, заслуженный работник культуры Российской Федерации Сергей Титлинов рассказал, что не был знаком с Михаилом Исааковичем, поэтому в процессе работы пришлось изучать семейный фотоархив и все доступные материалы. Скульптуру сделали из латуни высотой 2,5 метра за 5 месяцев с использованием авторской техники отделки цветными эмалями.