Лучших молодых скалолазов России определили в Тюмени

Фото: ГАУ ТО "ОСШОР"

В минувшие выходные в тюменском СК "Центральный" определились победители V летней Спартакиады молодежи России 2021 года по скалолазанию. Участие приняли 162 спортсмена из 32 регионов страны.

Юноши и девушки соревновались в трёх дисциплинах: боулдеринг, скорость и трудность.

В результате лучшими в боулдеринге стали Виктория Смирнова (Москва) и Леонтий Бобков (Санкт-Петербург). В лазании на скорость первые места заняли Алина Иваненко из Красноярского края и представитель Свердловской области Максим Рыжов, а Дарья Глотова (Кировская область) и Владислав Шуневич (Санкт-Петербург) выиграли золото в лазании на трудность.

По итогам общего командного зачета первой стала команда Санкт-Петербурга, на втором месте расположились спортсмены из Москвы, третье место на счету команды Свердловской области. Тюменская область заняла 11 место.