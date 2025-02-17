В Тюмени проведут лыжные гонки среди участников СВО

Впервые в Тюменской области 20 февраля пройдут соревнования по лыжным гонкам среди участников СВО с поражением опорно-двигательного аппарата, лучших пригласят в соатве делегации региона поучаствовать в первом всероссийском "Кубке Защитников Отечества" по зимним видам спорта, который пройдет в марте в Ханты-Мансийске.

Соревнования начнутся в 12:00 у базы отдыха "Спорт-Мода" (улица Барнаульская, 17).