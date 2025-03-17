Тюмеская сборная победила во Всероссийских зимних сельских спортивных играх

Команда Тюменской области победила во XII Всероссийских зимних сельских спортивных играх, проходивших в Барнауле.

Участие в них приняли 37 команд из различных субъектов России. Победу в общем зачете одержала сборная Тюменской области.

Такой результат сложился при подсчете всех мест, которые тюменские спортсмены заняли в разных дисциплинах:

В троеборье механизаторов среди женщин первое и второе места заняли Альфия Игрушкина из Голышмановского муниципального округа и Вера Копнина из Тюменского района.

В полиатлон тюменцам удалось показать третий результат - отличились Максим Куприянов (Упоровский район), Алексей Решетников (Тюменский район) и Юлия Ковальчук (Аромашевский район).

В соревнованиях спортивных семей ловкость и стойкость проявили семья Шубиных из Викуловского района, занявшие второе место, и семья Корниенко из Казанского района, показавшие пятый результат

По шахматам пятое место у Ильнура Гимадутдинова (Ялуторовский район) и Ольги Леденцовой (Тюменский район). В шашки на десятое место результат показали Ильфат Каримов и Анастасия Головченко (Тюменский район).

В троеборье дояров шестое место заняли Виктор Анаприюк и Наталья Ковальчук (Аромашевский район).