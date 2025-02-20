Жителей Тюменской области ждут на Югорском лыжном марафоне

Впервые на Югорском лыжном марафоне, который пройдет в партнерстве с ВТБ, откроют новую дистанцию на 15 км. Для участников XII гонки 5 и 6 апреля состоятся ретро- и этно-забеги, а также зрелищный финиш в черте города. С момента старта записи на участие в одном из самых масштабных лыжных соревнований в Ханты-Мансийске уже зарегистрировались 2 тысячи человек, больше 100 из них – жители Тюменской области.

В первый день гонки лыжники смогут пройти свободным стилем любую из дистанций в 5, 15, 25 или 50 км. Во второй день спортсмены пробегут 15, 25 и 50 км классическим стилем и смогут принять участие в ретро-забеге на 8 км. В этом году каждый третий лыжник намерен пройти 50 км, большинство – свободным стилем. Каждый четвертый рассчитывает свои силы на 5 км. В рамках ретро-забега участники преодолеют 8 км в одежде и с инвентарём эпохи СССР, в рамках этно-забега – пройдут 1 км в лыжах и в костюмах народов Севера.

Директор марафона, олимпийский чемпион Евгений Дементьев:

В этом году отличительной особенностью регистрации стала запись сразу целыми командами – по 15 человек и более. На Югорский лыжный марафон часто регистрируются семьями, ещё в прошлом году мы фиксировали, что семейных участников стало больше. Теперь команды растут. Мы подняли возраст бесплатного участия для детей с 12 до 16 лет, а для юношей 15-16 лет и девушек 17-18 лет, кто в силу возраста по правилам Федерации лыжных гонок России не может бежать 25 км, подготовим трассу на 15 км.

"На сегодня мы видим более активную регистрацию лыжников, которую связываем с нововведениями и, конечно, теплой зимой, отсутствием снега во многих регионах страны. В Ханты-Мансийске даже в начале апреля погода и организаторы обеспечивают прекрасные лыжные трассы и настоящий праздник зимнего спорта. Рассчитываем на очередной рекорд по числу участников", – отметил управляющий ВТБ в ХМАО – Югре Виталий Мосунов.

Югорский лыжный марафон проводится в Ханты-Мансийске с 2013 года правительством ХМАО-Югры, АУ "ЮграМегаСпорт", Федерацией лыжных гонок ХМАО-Югры, а с 2024 года и банка ВТБ, который продолжил многолетнюю традицию банка "Открытие" по организации марафона (банки завершили процесс объединения под брендом ВТБ в 2024-м). Регистрация участников открыта на сайте марафона.

В разные годы победителями гонки становились олимпийские чемпионы Александр Легков, Евгений Дементьев, Александр Большунов, Сергей Устюгов, Татьяна Сорина. В нем принимали участие такие титулованные спортсмены, как единственный в истории двукратный обладатель звания "Короля лыж" норвежец Петтер Нортуг, члены красной группы сборных России по лыжным гонкам и биатлону Алексей Червоткин, Евгений Белов, Юлия Ступак, Наталья Непряева, Никита Поршнев, Светлана Слепцова, Карим Халили и др.

Генеральный информационный партнер XII Югорского лыжного марафона – Спорт-Экспресс.

Информационные партнеры XII Югорского лыжного марафона – спортивный портал "Чемпионат", Metaratings.ru и медиахолдинг "Югра".