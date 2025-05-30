Из-за неправильно набранного номера тюменец был избит и изрезан ножом

В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение из больницы о том, что к ним доставлен мужчина 1990 года рождения с серьезными травмами, в том числе ножевыми.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что пострадавший получил ранения в результате конфликта с незнакомцем. Тюменец рассказал, что ошибся номером и позвонил незнакомому мужчине, прося передать трубку своему другу. В ответ ему сообщили, что такого не знают. Оба собеседника были в состоянии алкогольного опьянения, что привело к телефонной ссоре. В итоге мужчины решили встретиться и выяснить отношения лицом к лицу. К злоумышленнику присоединились его друзья, и при встрече началась драка, в ходе которой пострадавший получил множество ударов, включая ножевые. Попытки друзей нападавшего остановить конфликт не увенчались успехом. Полицейские быстро установили личность подозреваемого и задержали его.

Как сообщает управление МВД по Тюменской области, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы. Подозреваемому назначена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Скрин видео "Полиция Тюмени"