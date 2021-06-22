В спортшколе Луизы Носковой стартовали просмотровые сборы

Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой

Просмотровые сборы в Областную спортивную школу олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Луизы Носковой на новый сезон 2021-2022 годов стартовали сегодня, 22 июня.

Просмотр проводится на базе центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". Во время сборов спортсмены сдадут контрольные нормативы согласно федеральным стандартам спортивной подготовки по лыжным гонкам и биатлону, а также пройдут функциональную диагностику и психологическое тестирование.

География желающих стать воспитанниками ОСШОР Л.Н. Носковой в этом году вновь весьма широка. Заявления подали ребята из Свердловской, Курганской, Омской, Ярославской, Вологодской, Воронежской, Челябинской, Кировской, Нижегородской, Самарской и Тюменской областей, а также представители Ямало-Ненецкого автономного округа.

Всего на отделение лыжных гонок поступило 34 заявления, на отделение биатлона - 37. Приглашение на просмотр в итоге получили 44 спортсмена. Завершатся сборы 27 июня.