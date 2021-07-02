Сформированы списки на зачисление в спортшколу Луизы Носковой на новый сезон

По итогам двух этапов отбора были выявлены сильнейшие кандидаты на зачисление в Областную спортивную школу олимпийского резерва Луизы Носковой. Ознакомиться со списками можно в прикрепленном документе.
Напомним, всего на отделение лыжных гонок поступило 34 заявления, на отделение биатлона - 37. Попасть в ОСШОР Луизы Носковой мечтали ребята из Свердловской, Курганской, Омской, Ярославской, Вологодской, Воронежской, Челябинской, Кировской, Нижегородской, Самарской и Тюменской областей, Пермского край, а также из Ямало-Ненецкого автономного округа.
В итоге на отделение "Лыжные гонки" на сезон 2021-2022 зачислены 16 спортсменов и двое попали в список резерва. На отделение "Биатлон" на грядущий сезон зачислены 12 биатлонистов.
Списки сформированы по результатам рассмотрения тренерским советом предоставленных заявлений. Отбор производился в соответствии с Порядком приема в физкультурные – спортивные организации, осуществляющие спортивную подготовку по программам спортивной подготовки (утв. приказом департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области от 21.03.2014г. № 76), Правилами приема в ГАУ ТО "Областная спортивная школа олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой".
Всем спортсменам, прошедшим отбор, необходимо предоставить в спортивное учреждение определенные документы. С необходимым перечнем для приема в ОСШОР Л.Н. Носковой можно ознакомиться здесь, со списком для приема в спорткласс - здесь.
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