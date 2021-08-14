В Тюмени выберут лучшие спортшколы

Фото МАУ СШ "Прибой"

В Тюмени стартовало народное голосование на звание лучшей спортивной школы и лучшего детско-юношеского центра. Конкурс приурочили ко Дню физкультурника.

Оценить уровень и качество физкультурно-спортивной работы учреждений и отдать свой голос жители смогут до 22 августа. Для этого не нужно регистрации или смс-подтверждения.

Как сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике, в голосовании уже приняли участие около 900 человек. В настоящее время лидируют "Водник", "Прибой", "Центр дзюдо", ДЮСШ №2 и ДЮСШ №3. Среди детско-юношеских центров – "Фортуна", "Пламя", "Старт", "Авангард", "Алый парус".

Победителям народного голосования вручат переходящий памятный знак, пишет "Вслух.ру".