Волонтеры в Тюмени за три дня голосования за объекты благоустройства собрали 60 тысяч мнений

15 марта в Тюмени стартовало общероссийское голосование за объекты благоустройства по проекту "Формирование комфортной городской среды". За три дня на фестивальных площадках "Тюменской весны" волонтёрам удалось собрать более 60 тысяч голосов, сообщил глава города Руслан Кухарук.

Волонтеры рассказывали горожанам о 5 территориях и представленных для них на обсуждение дизайн-проектах. Узнать их можно по жилетам и бейджам. Это неравнодушные тюменцы разного возраста: кто-то учится в школе, кто-то активист "Движения первых", а кто-то уже работает – в школе или детском саду. Были представители и общественных организаций. Есть волонтёры со стажем, которые ежегодно принимают участие в проекте и рассказывают о территориях, благоустроенных в прошлые годы.

Руслан Кухарук поблагодарил волонтеров за работу и ответственный подход к порученному делу:

Наши добровольцы прекрасно знают особенности каждого дизайн-проекта, идеи, призванные сделать каждую территорию достопримечательностью города. Все три дня волонтеры неутомимо рассказывали о концепциях, показывали их на стендах, и тюменцы охотно соглашались проголосовать. ... Спасибо всем, кто в эти дни активно работал! Вы сделали большое и очень полезное дело для нашего города – собрали более 60 тысяч голосов! Это показатель успеха и доверия тюменцев проекту!

Глава города подчеркнул, что в голосовании по проектам благоустройства важен каждый голос: "Если вы еще не определились, до 30 апреля обязательно найдите время и выберите понравившийся дизайн-проект. Можно проголосовать через сайт "Госуслуги"