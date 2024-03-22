Тюменцев просят поддержать голосами местные достопримечательности

Жители Тюменской области могут поддержать регион в конкурсе достопримечательностей - голосование во Всероссийском конкурсе "От южных морей до полярного края" проходит с 19 по 31 марта, в финале определят топ-30 локаций, которые включат в турмаршруты программы "Больше чем путешествие".

От Тюменской области в конкурсе представлены набережная реки Туры в Тюмени, пешеходная улица Дзержинского, Ялуторовский острог, Тобольский кремль и тобольская фабрика художественных косторезных изделий.

Также у жителей региона есть возможность предложить свое "место силы", которое войдет в галерею достопримечательностей на сайте местагордости.рф. Его увидят тысячи путешественников.