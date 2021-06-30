Конкурс на лучшего организатора работы спортшколы завершен в Тюменской области

Фото: ГАУ ТО "ОСШОР"

В Тюменской области завершился региональный этап XI Всероссийского конкурса на лучшего работника спортивной школы, который проходил с 1 по 30 июня 2021 года.

В областном этапе конкурса приняли участие 17 специалистов сферы физической культуры и спорта 13 организаций из Тюмени, Тобольска, Абатского, Ишимского, Казанского, Сладковского и Тобольского районов, также из Голышмановского городского округа.

Специалисты боролись за звание лучших в трёх номинациях: "Директор", "Заместитель директора" и "Старший инструктор-методист, старший методист, инструктор-методист, методист". Конкурсная комиссия провела оценку представленных материалов, по итогам которой определила по три призера в каждой из номинаций.

В номинации "Директор" третье место занял Алексей Николаевич Сухарев, представляющий МАУ ДО "ДЮСШ № 1" г. Тобольска. Вторым стала Светлана Васильевна Зайцева (МАУ ДО "ДЮСШ № 2" г. Тобольска;). А лучшим была признана Наталья Владимировна Сыровацких, директор МАУ ДО Абатского района "ДЮСШ "Импульс".

Номинация "Заместитель директора" принесла третье место Денису Геннадьевичу Бобину (ГАУ ТО "ОСШОР Л.Н. Носковой"). Второй результат показала Дарья Алексеевна Пилипенко (МАУ СШ № 2 г. Тюмени). Первое место занял представитель МАУ ДО "ДЮСШ" Тобольского района Константин Леонидович Тарасов.

В номинации "Старший инструктор-методист, старший методист, инструктор-методист, методист" третье место заняла Елена Игоревна Девяткова (МАУ СШ № 3 г. Тюмени). Второе место на счету Елены Викторовны Червяковой (МАУ СШ № 2 г. Тюмени). Победу в номинациии праздновала Татьяна Геннадьевна Малиновская (МАУ ДО "ДЮСШ № 1" г. Тобольска).

Победителей и призеров наградят дипломами Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, а также денежными призами.

По результатам регионального этапа XI Всероссийского конкурса на лучшего работника спортивной школы участники, занявшие первые места, в случае соответствия требованиям Положения о конкурсе представят свою кандидатуру для участия во всероссийском этапе конкурса, который пройдет с 1 по 25 сентября 2021 года.

Информация об итогах конкурса размещена на сайте Областной спортивной школы олимпийского резерва в разделе "Конкурсы".