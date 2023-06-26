В спортшколе Луизы Носковой вручили дипломы 12 выпускникам

В областной спортивной школе олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой прошел выпускной вечер: 12 выпускников получили долгожданные аттестаты о среднем полном образовании. Событие примечательно еще и тем, что в этом году школа отпразднует свой десятилетний юбилей.

Ребят поздравили заместитель директора департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Андрей Кайзер, заместитель президента федерации лыжных гонок России Сергей Усольцев и директор Института физической культуры Тюменского госуниверситета Евгений Колунин. Биатлонисты Елизавета Тюрдеева и Алексей Комбаров, помимо дипломов, получили знаки "Кандидат в мастера спорта России".

Затем все спортсмены получили из рук директора Червишевской школы аттестаты о среднем образовании. Прямо из Всероссийского детского центра "Артек" по видеосвязи ребят поздравила директор ОСШОР Луиза Носкова:

Для нашей школы и для Тюменской области прошедший год стал поистине триумфальным! Сразу три воспитанника и выпускника школы на Олимпийских играх завоевали 4 медали. Денис Спицов – золото и серебро, Татьяна Сорина – золото, Иван Якимушкин – серебро. Это очень высокие результаты! Ежегодно спортсмены нашей школы входят в составы сборных команд России. Вы завоевываете награды, пополняя медальную копилку региона и школы. Желаю вам энергии для будущих свершений и побед!

Победительницей конкурса "Лучший воспитанник 2023 года" стала биатлонистка, выполнившая норматив мастера спорта России, победитель и призер первенств России по биатлону, победитель и призер всероссийских соревнований по биатлону Валерия Полянская. Награду ей вручила гость вечера, мастер спорта международного класса по биатлону, победитель и бронзовый призёр чемпионата мира по летнему биатлону 2007 (Отепя, Эстония), серебряный призер XXIV Всемирной зимней универсиады 2009 (Харбин, Китай) Анна Халманских.

От лица выпускников ответное слово произнесла кандидат в мастера спорта России по биатлону, призер первенства России и призер всероссийских соревнований по биатлону Софья Милиус: