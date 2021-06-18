Юных спортсменов научили азам первой помощи при травме

Фото: СШ "Прибой"

В спорткомплексах "Прибой" и "Строймаш" состоялись мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи.

Специалист учебного центра "Станции скорой помощи" и врач-травматолог ОКБ № 2 рассказали и показали ребятам, как можно помочь пострадавшему в ожидании бригады скорой помощи: остановить кровотечение, иммобилизовать травмированную конечность и даже провести сердечно-легочную реанимацию. Каждый желающий мог попробовать применить полученные знания на обучающем тренажере-манекене.

Мероприятие прошло при поддержке проекта "Краски жизни". Уже на протяжении 5 лет волонтеры проекта работают с детьми, общаются на их языке, вызывая доверие, развивают интерес к творчеству и саморазвитию, учат полезным и нужным навыкам социальной деятельности.