Завершилась XXIV Спартакиада учащихся Тюменской области по городошному спорту

Фото с сайта ГАУ ТО "ОСШОР"

С 28 по 30 мая в селе Упорово на стадионе "Центральный" прошли игры по городошному спорту в рамках XXIV Спартакиады учащихся Тюменской области. В соревнованиях приняли участие более 70 учащихся из 13 муниципальных образований региона.

Участники соревновались в двух группах: "Города" и "Районы". В 1 группе лучшей стала команда Тюменского района, второе место занял Тобольск, бронзовые награды на счету Заводоуковского городского округа.

Во 2 группе первое место выиграл Упоровский район, второе место заняла команда Голышмановского городского округа, третьими стали спортсмены Исетского района.

Напомним, городошный спорт или городки – старинная русская игра, в которой нужно выбивать палкой "городки" - фигуры из других палок, с определённого расстояния метая основную палку — "биту".