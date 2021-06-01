В Тюмени определили лучших молодых велосипедистов

Фото с сайта ГАУ ТО "ОСШОР"

Чемпионат и Первенство Тюменской области по велосипедному спорту (маунтинбайк - кросс-кантри) среди спортсменов 2005–2006 годов рождения в зачет XXIV региональной Спартакиады учащихся состоялся 30 мая на базе отдыха "Озеро Цимлянское" в областной столице.

По итогам соревнования среди юношей первое место занял представитель Уватского района Андрей Зинченко. Серебро на счету Дениса Солобоева из команды Калининского административного округа Тюмени. Замкнул тройку лидеров представитель Центрального административного округа Андрей Куценко.

Среди девушек лучшей стала велосипедистка из Тобольска Алиса Рябова. Второе и третье место заняли спортсменки ЦАО Дарья Чупрунова и Ирина Ярунова.

В результате в общекомандном зачете первой стала команда ЦАО (г. Тюмень), второй - КАО (г. Тюмень), а третья позиция на счету команды Тобольска. Командное первенство определялось по наибольшей сумме очков 3-х юношей и 3-х девушек, начисленных по таблице Всероссийской Спартакиады учащихся.

Напомним, маунтинбайк (кросс-кантри) представляет собой езду на велосипеде по пересеченной местности на длинные дистанции.

На этом XXIV Спартакиада учащихся Тюменской области не заканчивается. Впереди ребят ждет соревнование по футболу, а завершит масштабные соревнования теоретический конкурс. Вопросы для подготовки к конкурсу можно найти на сайте Областной спортивной школы олимпийского резерва.