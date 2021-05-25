Ишим принял соревнования по настольному теннису

Фото: ГАУ ТО "ОСШОР"

В рамках XXIV Спартакиады учащихся Тюменской области в Ишиме состоялись соревнования по настольному теннису. За победу боролись 96 юных теннисистов из 16 муниципальных образований Тюменской области.

Участники выступали в группах "Города" и "Районы". Девушки и юноши соревновались отдельно.

В итоге, в группе "Города" золотые награды и среди юношей, и среди девушек выиграли теннисисты Калининского административного округа Тюмени. Так же сразу два вторых места на счету команды "Тобольск-1". Третье место у девушек заняла команда Тюменского района, а у юношей отличился "Тобольск-2".

В группе "Районы" победителями стали юноши из Сладковского района и девушки из Уватского района. Серебро на счету команд Голышмановского городского округа (юноши) и Сладковского района (девушки), а оба третьих места забрали спортсмены Исетского района.