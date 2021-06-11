Футболисты "Прибоя" стали лучшими в Тюменской области

Фото: СШ "Прибой"

Команда футболистов спортивной школы "Прибой" заняла 1 место на XXIV областной Спартакиаде учащихся Тюменской области по футболу среди юношей.

В финальный этап соревнований, прошедший с 6 по 8 июня в Тобольске, пробились шесть команд. Воспитанники тренера Вадима Владимировича Иванова (2005-2006 годов рождения) отстаивали честь Тюмени в составе команды Калининского административного округа и внесли значимый вклад в общую победу.

Соревнования проводились в группе "Города". Второе место заняла команда из Тобольска. Третьими стали футболисты Тюменского района.