Футболисты "Прибоя" стали лучшими в Тюменской области

11:00 11 июня 2021
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Фото: СШ "Прибой"

Команда футболистов спортивной школы "Прибой" заняла 1 место на XXIV областной Спартакиаде учащихся Тюменской области по футболу среди юношей.

В финальный этап соревнований, прошедший с 6 по 8 июня в Тобольске, пробились шесть команд. Воспитанники тренера Вадима Владимировича Иванова (2005-2006 годов рождения) отстаивали честь Тюмени в составе команды Калининского административного округа и внесли значимый вклад в общую победу.

Соревнования проводились в группе "Города". Второе место заняла команда из Тобольска. Третьими стали футболисты Тюменского района.

Теги: XXIV Спартакиада учащихся Тюменской области , футбол
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