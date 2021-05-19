Тюменский лыжник получит награду Олимпийского комитета России за благородный поступок

Выпускник Областной спортивной школы олимпийского резерва Луизы Носковой, член сборной России по лыжным гонкам Денис Спицов будет награжден дипломом Олимпийского комитета России и российского комитета Фэйр Плэй за благородный поступок в духе "чистого спорта", совершенный в ходе масс-старта многодневки "Ски Тур" в Мерокере (Норвегия) в сезоне 2019-2020 годов.

Соответствующее решение было принято на заседании исполнительного комитета Общероссийского союза общественных объединений "Олимпийский комитет России".

Напомним, 20 февраля 2020 года на 34-м километре трассы тюменский лыжник вовремя заметил, что у лидера российской сборной Александра Большунова сломалась лыжная палка, и выручил товарища, отдав ему свою. В итоге Денис занял 17-е место, а Большунов победил с результатом 1 час 19 минут 34,9 секунды, опередив на пьедестале почета двух норвежцев: Йоханнеса Клебо (+51,7 секунды) и Эмиля Иверсена (+51.8).

"Благородный поступок Дениса является ярким примером взаимовыручки в условия ведения командной борьбы", - говорится в выписке "О 30-м присуждении всероссийских наград Фэйр Плэй 2020 года".

Отметим, что решение тюменца поддержали многие именитые спортсмены и тренеры.

"Форс-мажоры случаются. Я очень рад, что у нас такая боеспособная и дружная команда. Наши ребята понимают, что Саша Большунов борется за самые высокие места, за большой Хрустальный глобус, и без сомнений делятся своим инвентарем. Хотя Спицов и Большунов в разных весовых категориях. Палка Спицова, наверно, совершенно не подходила Александру, но, в любом случае, лучше с короткой палкой соревноваться, чем вообще без палки. Такое самопожертвование дорогого стоит", - прокомментировал ситуации прошедшей многодневки бронзовый призер Олимпиады-2006 Иван Алыпов. "То, что совершил Спицов, – поступок настоящего мужчины, друга и соратника. Понимая, что Александру гораздо важнее сохранить силы, он пожертвовал своим результатом. Я считаю, что Денис – соавтор победы Большунова", - подчеркнул тренер Александра Большунова Юрий Бородавко.

Благородный поступок тюменского лыжника оценили даже зарубежные СМИ, присудив Денису Спицову звание "Лучший друг тура". Не остались в стороне и болельщики, всецело поддержавшие поступок спортсмена. В социальных сетях начался настоящий шквал восторженных комментариев и постов в поддержку Дениса, однако, пожалуй, лучший комментарий к гонке был сделан самим тюменцем сразу после финиша и на эмоциях: "Уверен, что на моем месте любой из нашей команды поступил бы так же".

Также Олимпийский комитет России принял решение наградить дипломом за вклад в пропаганду принципов Фэйр Плэй и распространение морально-этических ценностей спорта и олимпийского движения Областную спортивную школу олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой.

"Поступок Дениса Спицова является благородным, показательным и, главное, имеющим большое воспитательное значение для формирования мотивационно-ценностной ориентации юных спортсменов, гордости за сборную России у болельщиков всех видов спорта, патриотизма среди населения. Безусловно, в спорте кроме физической формы и достижений важны общечеловеческие качества и вечные ценности. Этому мы стараемся учить наших ребят", - отметила Олимпийская чемпионка, президент Олимпийского Совета Тюменской области и директор ОСШОР по лыжным гонкам и биатлону Луиза Носкова.

Напомним, Денис Спицов является заслуженным Мастером спорта России и трехкратным Олимпийским призером.