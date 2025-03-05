Областная Спартакиада учащихся по лыжным гонкам стартует в Заводоуковске

С 6 по 9 марта в Заводоуковске на базе СК "Сосновый бор" состоится XXVIII Спартакиада учащихся Тюменской области по лыжным гонкам.
Юноши и девушки 2007-2010 годов рождения выявят лучших в гонках классическим и свободным стилем (юноши - 5 км, девушки - 3 км), а также в эстафетах. Участие примет 21 команда региона. Командный зачёт будет проводиться в двух группах: городов и муниципальных районов.
В группе городов выступят Калининский и Ленинский АО Тюмени, Ишим, Тобольск, Заводоуковский городской округ, Ялуторовск и Тюменский район. Во второй группе за первенство поборются Абатский, Армизонский, Аромашевский, Бердюжский, Викуловский, Исетский, Ишимский, Нижнетавдинский, Омутинский, Упоровский, Юргинский, Ялуторовский и Ярковский район, а также Голышмановский ГО.
Напомним, XXVIII Спартакиада учащихся Тюменской области посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
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