Федеральная экспериментальная площадка продолжает развиваться

Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой

В Салехарде 10 апреля в рамках мероприятий, посвященных 40-летнему юбилею легендарной спортивной школы олимпийского резерва имени Т.В. Ахатовой, состоялось Методическое объединение тренеров по виду спорта "биатлон".

Напомним, спортивная школа им. Ахатовой наряду с Центром спортивной подготовки (Салехард) и Ямало-Ненецкой РОО "Федерация биатлона Ямало-ненецкого автономного округа" являются партнерами проекта ФЭП. И теперь СШОР им. Ахатовой присвоен статус "Опорной физкультурно-спортивной организации по виду спорта "биатлон".

В ходе рабочей встречи специалисты ГАУ ЯНАО "ЦСП", тренеры и специалисты Опорной школы, а также представители ФЭП - Луиза Носкова и Анна Халманских - получили возможность познакомиться с планом предстоящей работы в рамках деятельности ФЭП.

Обсудили планы совместной деятельности, возможности совершенствования технической подготовленности спортсменов, повышению профессионального мастерства тренеров, а также новых возможностей межрегионального обмена опытом.

Напомним, проект по совершенствованию системы подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону был представлен на заседании в Министерстве спорта Российской Федерации от имени Областной спортивной школы олимпийского резерва Луизы Носковой. Затем ОСШОР Л.Н. Носковой совместно с РОО "Олимпийский Совет Тюменской области" и Институтом физической культуры ФГАОУ ВО Тюменского государственного университета были признаны Федеральной экспериментальной (инновационной) площадкой.

Целью проекта является обоснование, апробация и внедрение в систему подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону новых организационных, методических и технологических подходов, направленных на улучшение результатов наших спортсменов. Узнать больше о работе ФЭП можно на сайте Областной спортивной школы олимпийского резерва Луизы Носковой.