Лучшие биатлонисты РФ 5 и 6 апреля закроют сезон в Увате

Финальный этап Кубка России и чемпионат России по биатлону пройдет в Увате 4, 5 апреля. На трассе биатлонного центра имени А.И. Тихонова встретятся 120 спортсменов.

В индивидуальной гонке в первый день соревнований сойдутся мужчины на дистанции 40 километров. Во второй день финального этапа женщины продемонстрируют свою спортивную подготовку, преодолев 30 километров.

Болельщики могут поддержать лучших биатлонистов страны с трибун, вход свободный. Также гонки будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Матч ТВ".