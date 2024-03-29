Лучшие биатлонисты РФ 5 и 6 апреля закроют сезон в Увате

Финальный этап Кубка России и чемпионат России по биатлону пройдет в Увате 4, 5 апреля. На трассе биатлонного центра имени А.И. Тихонова встретятся 120 спортсменов.
В индивидуальной гонке в первый день соревнований сойдутся мужчины на дистанции 40 километров. Во второй день финального этапа женщины продемонстрируют свою спортивную подготовку, преодолев 30 километров.
Болельщики могут поддержать лучших биатлонистов страны с трибун, вход свободный. Также гонки будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Матч ТВ".
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru