Лучшие биатлонисты РФ 5 и 6 апреля закроют сезон в Увате

17:00 29 марта 2024
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Финальный этап Кубка России и чемпионат России по биатлону пройдет в Увате 4, 5 апреля. На трассе биатлонного центра имени А.И. Тихонова встретятся 120 спортсменов.

В индивидуальной гонке в первый день соревнований сойдутся мужчины на дистанции 40 километров. Во второй день финального этапа женщины продемонстрируют свою спортивную подготовку, преодолев 30 километров.

Болельщики могут поддержать лучших биатлонистов страны с трибун, вход свободный. Также гонки будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Матч ТВ".

Теги: биатлон
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