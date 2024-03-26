Чемпионат России по биатлону начался в тюменской "Жемчужине Сибири"

Минутой молчания в память о трагедии в Подмосковье начался первый день соревнований Альфа-Банк чемпионата России по биатлону. На старт в "спринте" на дистанции 10 км с двумя огневыми рубежами вышли 93 биатлониста.

По итогам мужских состязаний победу одержал Саид Халили из Москвы. На второй строчке турнирной таблицы расположился Петр Пащенко из ХМАО-Югры. Третьим стал представитель Удмуртии Ильназ Мухамедзянов.

Первый день в "Жемчужине Сибири" завершился женской спринтерской гонкой. На дистанции 7,5 км с двумя огневыми рубежами вышли 70 спортсменок. Победила тюменка Виктория Сливко. Кристина Резцова из ХМАО-Югры стала второй. На третьем месте расположилась Ирина Казакевич из Свердловской области.

Награды победителям вручили президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров, начальник управления по физической культуре и спорту департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Александр Шатохин, председатель Тюменской городской Думы, председатель Тюменской областной федерации лыжных гонок и биатлона Светлана Иванова, а также олимпийская чемпионка Луиза Носкова.