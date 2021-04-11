Тюменские биатлонисты взяли медали Кубка Югры

Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой

В Ханты-Мансийске 8 и 9 апреля состоялись соревнования по биатлону "Кубок Югры" среди юношей и девушек от 14 до 17 лет. Целую россыпь наград принесли Тюмени воспитанники Областной спортивной школы олимпийского резерва Луизы Носковой.

В первой же соревновательной дисциплине тюменские биатлонисты показали, что собираются бороться только за самые высокие места. В гонке на 7,5 км среди девушек 2003-2004 годов рождения Камила Вовк выиграла серебряную медаль, а Маргарита Болдырева финишировала в шаге от призовой тройки, уступив бронзовому призёру лишь чуть более 9 секунд. На этой же дистанции среди спортсменок 2005-2006 г.р. четвертое место заняла София Милиус. Также в десятку вошла Валерия Полянская, ставшая шестой.

Юноши соревновались в гонке на дистанции 10 км, и среди участников 2005-2006 г.р. бронзу выиграл Тимофей Грехов, а Алексей Комбаров финишировал с четвертым результатом. Гонка среди ребят 2003-2004 годов рождения тоже принесла Тюмени медаль: второе место занял Максим Белянин. Отметим, что в число десяти лучших вошел также Вадим Травников (9 место).

Второй день соревнований, состоявший из спринтов, стал для воспитанников ОСШОР Л. Н. Носковой даже более успешным. На дистанции 6 км среди юношей 2005-2006 г.р. победу праздновал Тимофей Грехов, а Алексей Комбаров стал пятым. Среди ребят 2003-2004 г.р. в шестерку лучших вошли Олег Миронов (4 место) и Максим Белянин (6 место).

Сильно выступили и девушки. Валерия Полянская стала лучшей в спринте 4,5 км среди биатлонисток 2005-2006 г.р., а София Милиус стала в этой дисциплине шестой. А в спринте среди участниц 2003-2004 годов рождения в шестерку лучших попали сразу четыре тюменки! Маргарита Болдырева выиграла серебро, Камила Вовк финишировала на четвертом месте, а Анастасия Чурилова и Дарья Беляева заняли пятое и шестое место соответственно.