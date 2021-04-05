Тюменские спортсмены восхитили болельщиков благородными поступками

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Сразу два примера настоящего благородства продемонстрировали на крупных соревнованиях выпускники Областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Луизы Носковой. Джентельменское поведение тюменцев и готовность идти на всё ради команды восхитили не только российских болельщиков, но даже и зарубежных журналистов.

На Чемпионате России по биатлону в начале масс-старта Евгений Гараничев сломал палку, но его выручил партнер по сборной Тюменской области Вячеслав Малеев. Выпускник ОСШОР Луизы Носковой отдал свою палку Евгению со словами: "Тебе нужнее". И в итоге Гараничев выиграл золотую медаль.

А в конце февраля на многодневной гонке "Ски Тур" во время масс-старта палку сломал Александр Большунов, но ему на выручку пришел тюменец Денис Спицов, отдавший партнеру по сборной свою. Это стоило Денису места в десятке (он стал 17-ым), но Александр Большунов в итоге выиграл гонку у норвежского спортсмена и благодаря этому вышел на тот момент в лидеры общего зачета. По-настоящему благородный поступок Дениса Спицова отметили даже норвежские журналисты: спортсмена именно этой страны в итоге гонки опередил Александр Большунов.

В спорте важны не только достижения, но и общечеловеческие качества. Именно этому и стараются учить в Областной спортивной школе олимпийского резерва Луизы Носковой.