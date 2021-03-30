Тюменские лыжники закрыли сезон

Фото предоставлено организаторами состязаний

В парке Затюменском состоялись соревнования по лыжным гонкам, закрывающие зимний сезон. На старт вышли более 180 спортсменов в возрасте от 13 лет до 70 лет. За награды соревнований боролись воспитанники спортивной школы № 2, представители ТюмГУ, ТВВИКУ, Управления Росреестра, МЧС России по Тюменской области и другие.

Девушки и женщины преодолевали дистанцию 3 км, юноши и мужчины — 5 км свободным стилем.

В итоге награды завоевали:

2007–2008 годов рождения – Алина Суппес (СШ № 2) и Сергей Ходяков (СШ № 2);

2005–2006 годов рождения – София Катаргина (СШ № 2) и Роман Бурейко (СШ № 2);

2003–2004 годов рождения – Дарья Кожевникова (СШ № 2) и Александр Подольников (СШ № 2);

2001–2002 годов рождения – Анжелика Кораблина (СШ № 2) и Владимир Шайхисламов (СШ № 2);

21–39 лет – Дарья Лехтина (СШ № 2) и Дмитрий Кугаевский (СШ № 2);

40–49 лет – Екатерина Маклакова ("Роснефть") и Сергей Устюгов (СШ № 2);

50–59 лет – Нина Дудочкина ("Вита") и Андрей Константинов;

60 лет и старше – Татьяна Александрова (Управление Росреестра) и Виктор Перевощиков;

70 лет и старше – Василий Белоусов (Управление Росреестра).