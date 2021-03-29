Тюменская дзюдоистка Дарья Давыдова выиграла бронзу на международных состязаниях в Тбилиси

Фото предоставлено центром "Тюмень-дзюдо"

Международный турнир по дзюдо серии "Большой шлем" прошел в Грузии с 26 по 28 марта. В нем принял участие более 400 спортсменов из 80 стран мира.

Представители сборной команды России завоевали одну серебряную и три бронзовые награды. Во второй день соревнований обладательницей бронзы стала спортсменка центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" Дарья Давыдова.

В весовой категории до 63 кг боролись 36 дзюдоисток. Подопечная тренеров Николая Хохлова и Григория Давыдова выиграла четыре встречи из пяти: над Аминой Белкади из Алжира, Наталии Кропска из Польши, Кетлин Квадрос из Бразилии и Люси Реншалл из Великобритании.

"Благодаря бронзовой медали на "Большом шлеме" в Тбилиси Дарья увеличила свои шансы на участие в Олимпийских играх. На мой взгляд, спортсменка боролась хорошо. Она получила 500 рейтинговых очков и потихоньку идет к своей цели. У Даши нет конкурентов среди россиянок в данной весовой категории, но попасть в число 18 желающих много, остальных участников Олимпиады отбирает Международная Федерация дзюдо по согласованию с Олимпийским Комитетом", — прокомментировал тренер Николай Хохлов.