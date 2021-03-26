В Тюмени пройдет первенство по рыбной ловле среди подростков

В воскресенье, 28 марта, на озера Андреевском пройдет чемпионат и первенство города по рыболовному спорту в дисциплине "ловля на блесну со льда". В чемпионате примут участие рыбаки в возрасте от 18 лет, первенство пройдет для ребят 14–18 лет.

"На соревнованиях спортсмены смогут получить, подтвердить либо повысить разряд, помериться мастерством с сильнейшими рыболовами, оценить свой потенциал и решить, готовы ли они идти дальше к новым вершинам и победам", — отметил президент федерации рыболовного спорта Тюменской области Игорь Савиных.

Участники соревнований, которые займут первые 11 мест по массе улова, уедут домой с более высоким разрядом. К зачету и взвешиванию судьи примут пойманных судаков, щук и окуней. Победители рыболовных состязаний получат дипломы, кубки и медали, а также подарочные сертификаты в специализированные магазины, экипировку и рыболовные снасти.