В Тюмени пройдет чемпионат уральских банщиков

Тюмень примет отборочный уральский этап чемпионата "Русь банная", за выход в федеральный финал от УрФО и титул чемпиона России по банному мастерству будут сражаться восемь пармастеров из Екатеринбурга, Челябинска, Кургана и Тюмени – победители региональных этапов.

Каждый участник презентует авторскую банную программу и продемонстрирует свои лучшие техники работы с паром и инструментом. Оценивать выступления по 17 критериям будет судейская бригада аккредитованных профессионалов банной сферы во главе с главным судьей чемпионата, руководителем Центра банных традиций Олесей Макаровой (Тюмень).

"Русь банная" является самым масштабным событием в отечественной банной сфере. Более 200 пармастеров со всей страны проходят турнирный сезон, а в финале остается только 10 участников. Главный финал состоится в сентябре в Суздале.

Кроме того, в программе лекции о применении ароматов в бане, мастер-классы по парению и тейпам, открытое занятие по цигун на свежем воздухе.

Соревнования пройдут 20 июля с 10:00 до 18:00 в комплексе "ДобраБаня". Награждение в 19:00.