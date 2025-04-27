Тюменские подростки могут поучаствовать в чемпионате "Пилоты будущего"

До 30 апреля 2025 года могут подать заявку на регистрацию во Всероссийском чемпионате пилотирования дронов "Пилоты будущего" ребята в возрасте от 7 до 18 лет.

Организаторами чемпионата выступают Движение первых и Федерация гонок дронов России, сообщается на сайте Минпросвещения. "Чемпионат "Пилоты будущего" проводится для развития беспилотной авиации, популяризации инженерных профессий и инновационных видов спорта среди детей и молодежи. Он пройдет в несколько этапов: онлайн-регистрация и теоретическое тестирование в апреле, региональные состязания в мае–июне и всероссийские в июле–августе 2025 года", - отмечено в сообщении.

Финальный этап чемпионата состоится в октябре 2025 года и определит лучших пилотов в

дисциплинах "Гонки дронов класса 75 мм", "Технический симулятор", "Дрон-баскетбол",

"Сборка дрона" и "Скоростной мониторинг", - сообщает Тюменская линия.



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