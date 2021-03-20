Воспитанники спортшколы Л.Н. Носковой блеснули на соревнованиях на призы Мельникова

Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой

Областные соревнования по лыжным гонкам на призы Анатолия Мельникова стартовали накануне в Тюмени на базе центра "Жемчужина Сибири". Первыми выступили участники в возрасте от 9 до 19 лет, и множество наград завоевали воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва Луизы Носковой.

Участники 2003-2004 годов рождения соревновались на дистанции 5 км, и спортсмены ОСШОР Л.Н. Носковой заняли абсолютно все призовые места. Среди юношей лучшим стал Артур Исхаков, серебро выиграл Владимир Петров, замкнул тройку лидеров Никита Малюгин. Отметим, что в десятку также вошли Вадим Травников, Максим Белянин, Руслан Меньшиков (места с 4 по 7) и Максим Галкин (8 место).

Среди девушек победу праздновала Маргарита Болдырева. Второй финишировала Камила Вовк, третье место на счету Дарьи Беляевой. Также четвертый результат показала Полина Арзамасцева, а шестой стала Дарья Кудинова.

Поддержали победный почин спортсмены и в группе участников 2005-2006 г.р. Среди юношей золото на счету Тимофея Грекова, серебро заслужил Анатолий Старинчиков, бронзовым призёром стал Иван Каминский. И снова еще несколько воспитанников спортшколы Луизы Носковой вошли в десятку: четвертым стал Алексей Комбаров, восьмым – Денис Хандрыкин, девятым – Владимир Батурин.

Среди девушек лидером стала София Милиус. Также пятое место заняла Валерия Полянская, а Мария Хевролина, Виктория Мошкова и Дарья Нуржанова расположились на местах с 8 по 10.

Все призеры соревнований получили дипломы и медали соответствующих степеней. Награждал спортсменов специально приглашенный гость, генеральный директор источника "Советский" Олег Владимирович Иванов.

Отметим, что с 2020 года горячий источник тесно и плодотворно сотрудничает с областной спортивной школой олимпийского резерва Луизы Носковой, благодаря чему воспитанники спортшколы могут бесплатно восстанавливаться физически и эмоционально в самом большом минеральном бассейне в УрФО.

Сегодня свои силы на лыжне проверят представители оставшихся возрастных групп. Гонки стартуют в 12:00. Отравившим предварительные заявки участникам нужно предоставить мандатной комиссии документы не позднее 10:30. Подробности можно найти в официальном Положении.

Добавим, что Областные соревнования по лыжным гонкам на призы Анатолия Мельникова проводятся уже более 25 лет и стали доброй традицией. В Тюмень приезжают люди самых разных возрастов из множества городов России, принимают участие целые спортивные династии, например, семья Старых и Катаргиных, тесно связанные с ОСШОР Луизы Носковой.

Организаторами соревнований выступают: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, РОО "Тюменская областная федерация лыжных гонок и биатлона", ГАУ ТО "ЦСП", ГАУ ТО "ОСШОР Л.Н. Носковой", ГАУ ТО "ОЦЗВС "Жемчужина Сибири", МАУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа Тюменского муниципального района".