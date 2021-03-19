Шамиль Умаев завоевал бронзу в соревнованиях "На призы Вооруженных сил РФ"

18 марта в Хабаровске на Всероссийских соревнованиях "На призы Вооруженных сил РФ" по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет спортсмен "ЦОП "Тюмень-дзюдо" Шамиль Умаев в упорной борьбе занял третье место в весовой категории до 73 кг, в которой соревновались 16 спортсменов. Подопечный тренеров Анатолия Соснина, Данила Воловича и Николая Ожегина провел четыре встречи, три из которых выиграл.

"Самой сложной схваткой оказалась встреча за выход в финал. Боролся с соперником из Иркутска 12,5 минут, делал атаку, и на контратаке меня "поймали" на ваза-ари. Далее выиграл поединок за 3 место, а также стыковочную схватку между бронзовыми призёрами за путевку на первенство России", - прокомментировал свои бои Шамиль.

20 марта Шамиль с другими представителями Центра "Тюмень-дзюдо" будет бороться на Всероссийском турнире памяти В.С.Ощепкова. Соревнования пройдут в Хабаровске.