В Тюмени наградят победителей зимнего фестиваля ГТО

Церемония награждения тюменцев - победителей зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" состоится сегодня, 16 марта, в "Конторе пароходства". Заветные значки вручат лучшим из лучших в личном и командном зачетах.

Участниками фестиваля стали 356 человек. За награды боролись 34 команды школьников (13-17 лет) и 19 команд взрослых (30-49 лет). Тюменцы выполняли 8 нормативов, среди которых бег на 60 м, 2 и 3 км, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, поднимание туловища из положения лежа на спине, стрельба из пневматической винтовки и лыжные забеги на 2, 3 и 5 км.

Зимний фестиваль ВФСК "ГТО" реализуется в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни", сообщили в департаменте по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.