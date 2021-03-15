В Тюмени прошли старты первенства России по биатлону

Фото: ЦСП72

В центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" состоялись старты в рамках первенства России по биатлону. Спортсмены соревновались в командной гонке, большом масс-старте, одиночной и смешанной эстафетах.

В командной гонке на 10 км среди юниоров лучшими стали спортсмены из Республики Мордовия, на втором месте команда ХМАО — Югра-1, на третьем месте биатлонисты из Санкт-Петербурга.

Среди юниорок в аналогичной дисциплине на 7,5 км первое место у спортсменок из Красноярского края, второе — у биатлонисток из Республики Удмуртия, третье место у команды из Москвы.

По итогам большого масс-старта среди юниоров первое место у Владимира Иванова (Новосибирская область), второе место у Вячеслава Шелепова (ХМАО — Югра), бронзу взял Никита Слыш (Новосибирская область).

Среди юниорок победу одержала Любовь Калинина (Тюменская область), серебро у Полины Плюсниной (Республика Мордовия — Пермский край), третье место у Анны Григорьевой (Красноярский край).

В одиночной смешанной эстафете золото выиграли биатлонисты Красноярского края Анна Григорьева и Михаил Айкинский. Серебряные награды у тюменских юниоров Ксении Шнейдер и Ильдана Бакиева. Бронзовые медали завоевали спортсмены из Санкт-Петербурга Виктория Петрова и Дмитрий Халматов.

В смешанной эстафете первой стала тюменская команда в составе Арины Пантовой, Любови Калининой, Андрея Вьюхина и Романа Рассказова. Команда из Санкт-Петербурга на второй позиции, третье место у биатлонистов Удмуртской Республики.