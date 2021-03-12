В воскресенье в Тюмени пройдут мотогонки на льду

На мототреке спортивной школы "Старт XXI век" (ул. Высотная 1, корпус 4) состоится второй финальный этап чемпионата и первенства города Тюмени по мотоциклетному спорту в дисциплине "мотогонки на льду". Соревнования начнутся в полдень 14 марта.

В испытаниях примут участие победители городских, областных и всероссийских турниров в возрасте от 15 лет и старше. На ледовой арене свой профессионализм продемонстрируют команды из Тюмени и омского города Тара, сообщил директор спортшколы Андрей Утусиков.

Организаторами соревнований выступили департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени, СШ "Старт XXI век", Тюменская региональная общественная организация "Федерация мотоциклетного спорта".