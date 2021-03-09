Тюменец выиграл Кубок мира по ледолазанию

14:39 09 марта 2021
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ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер»

С 5 по 7 марта в Кирове проходили соревнования на Кубок мира по ледолазанию. Сотрудник Центра туризма и краеведения дворца "Пионер" Николай Кузовлев стал золотым призером соревнований. Он одержал победу в дисциплине "Трудность".

"Заветная награда долгое время ускользала, чуть-чуть не хватало до победы, но в этот раз все получилось", - поделился радостью победы Николай.  

Теги: ледолазание , соревнования
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