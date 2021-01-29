Тренерам Тюменского района рассказали об инновациях в биатлоне и лыжном спорте

Онлайн-семинар для тренеров Тюменского района состоялся сегодня, 29 января. Участие приняли более 30 специалистов.
В рамках семинара участники обсудили инновации в организации тренировочного и психолого-педагогического процесса по подготовке лыжников и биатлонистов, а также заслушали выступление на тему "Федеральная экспериментальная площадка (цели, задачи, основные направления деятельности, научная составляющая, результаты и планы работы)".
Спикерами выступили начальник отдела методического обеспечения Областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Луизы Носковой Ксения Овчинникова и Анна Халманских, кандидат педагогических наук, доцент кафедры технологий физкультурно-спортивной деятельности "Института физической культуры" Тюменского государственного университета, мастер спорта международного класса по биатлону.
Отметим, что Федеральной экспериментальной (инновационной) площадкой на территории Тюменской области признаны ОСШОР Л.Н. Носковой совместно с РОО "Олимпийский Совет Тюменской области" и Институтом физической культуры ФГАОУ ВО ТюмГУ.
Целью проекта является обоснование, апробация и внедрение в систему подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону новых организационных, методических и технологических подходов, направленных на улучшение результатов наших спортсменов.
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